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На Камчатке конфискованную красную рыбу передадут в приюты для животных

На Камчатке конфискованную красную рыбу передадут в приюты для животных

Бездомных животных в муниципальных приютах, а также питомники ездовых собак обеспечат деликатесами.На Камчатке депутаты краевого Заксобрания приняли решение передавать конфискованную рыбу и рыбную продукцию в собачьи приюты и питомники, где содержатся ездовые собаки.

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