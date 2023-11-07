На Камчатке конфискованную красную рыбу передадут в приюты для животных

Бездомных животных в муниципальных приютах, а также питомники ездовых собак обеспечат деликатесами.На Камчатке депутаты краевого Заксобрания приняли решение передавать конфискованную рыбу и рыбную продукцию в собачьи приюты и питомники, где содержатся ездовые собаки.
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