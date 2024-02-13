Порядка 575 ресурсов заблокировал Роскомнадзор в январе

Порядка 575 сайтов подверглись блокировке Роскомнадзора за второй месяц зимы. Интернет полон опасностей для обычного пользователя, так как злоумышленники используют любую возможность нажиться на обычных гражданах, не знакомых с понятиями безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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