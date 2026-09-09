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Алалыкин о 6:8 от «Барыса»: «Проспали 1-й период, не были готовы, плюс много удалений. Тяжело добывать победу, когда играешь в меньшинстве»

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин подвел итоги матча против «Барыса» (6:8). – Проспали первый период, не были готовы, плюс много удалений.

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