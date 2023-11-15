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Наступление у Донецка: армия России ведёт штурмы, медленно сжимая клещи вокруг Авдеевки (КАРТА, ВИДЕО)

Наступление у Донецка: армия России ведёт штурмы, медленно сжимая клещи вокруг Авдеевки (КАРТА, ВИДЕО)

На авдеевском направлении российские войска ведут наступление сразу на многих участках. В том числе ведутся штурмовые действия у Степового, Северного, Первомайского, к западу от Каменки, возле водоочистной станции и на промке (возле СТ «Виноградники»).

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