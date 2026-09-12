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Мы медузы, мы похожи на арбузы: ретузы возвращаются

Мы медузы, мы похожи на арбузы: ретузы возвращаются

Некоторые предметы гардероба возвращаются не потому, что мы по ним скучали. Просто мода однажды решает: а почему бы и нет? Так случилось с ретузами — теми самыми облегающими брюками со штрипками, которые ещё недавно казались чем-то средним между лыжной экипировкой, балетным классом и гардеробом человека, которого застали врасплох в 1987 году.

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