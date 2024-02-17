Парень ездит в отпуск без своей девушки и не понимает, почему она злится

Из всех факторов, которые разрушают отношения, деньги занимают одно из первых мест. Так, 27-летний автор этой истории оказался перед дилеммой: его девушка не может позволить себе оплатить отпуск, отказывается искать более высокооплачиваемую работу и злится, когда он путешествует без нее.