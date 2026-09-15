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Воронежские новости

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Сергей Петрин поздравил с юбилеем ректора ВГМУ Ивана Мошурова

Сергей Петрин поздравил с юбилеем ректора ВГМУ Ивана Мошурова

Мэр Воронежа Сергей Петрин поздравил с 60-летним юбилеем ректора Воронежского государственного медицинского университета имени Н.

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