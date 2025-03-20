Китай и Казахстан расширят сотрудничество

В Астане состоялся диалог между представителями различных сфер деятельности Казахстана и Китая под названием «Весна в Китае (Астана) - Перспективы развития китайско-казахстанских отношений», сообщает russian.
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