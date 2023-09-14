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Сотрудники Госавтоинспекции Оренбургской области провели в образовательных организациях беседы и инструктажи, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма

Сотрудники Госавтоинспекции Оренбургской области провели в образовательных организациях беседы и инструктажи, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма

Более трехсот человек стали участниками профилактических бесед по БДД - это ученики МОАУ «СОШ № 52», МОАУ «СОШ № 53», а также воспитанники детских садов №№ 46 и 107.

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