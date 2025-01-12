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Армия России взяла под контроль населенный пункт в зоне СВО

Армия России взяла под контроль населенный пункт в зоне СВО

Российская армия взяла под контроль поселок Янтарное Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

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