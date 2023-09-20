Нефть теряет в цене в ожидании заявлений ФРС о ключевой ставке Наталья МарковаЦены на нефть 20 сентября продолжают снижаться с отметки, близкой к 10-месячным максимумам, в преддверии решения Федеральной резервной системы США по процентным ставкам.