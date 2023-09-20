Пронедра

95 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Свешников
    Благодарствую❗❤️🌹🌹🌹🌹💋Особенности Рожде...
  • александр муравьев
    Не надо преувеличивать значения территории Армении. Надо обеспокоиться тем как без потерь вывести базу с её территории.Армения выходит и...
  • Grandad
    Но мы о ней  будем помнить, как помним о царстве Урарту!Армения выходит и...

Нефть теряет в цене в ожидании заявлений ФРС о ключевой ставке

Нефть теряет в цене в ожидании заявлений ФРС о ключевой ставке

Нефть теряет в цене в ожидании заявлений ФРС о ключевой ставке Наталья МарковаЦены на нефть 20 сентября продолжают снижаться с отметки, близкой к 10-месячным максимумам, в преддверии решения Федеральной резервной системы США по процентным ставкам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх