Экс-посол в России станет советником президента Южной Кореи по безопасности

Новый президент Республики Корея Ли Чжэ Мён приступил к исполнению обязанностей 4 июня . В этот же день стало известно о назначении депутата Ви Сон Рака на должность начальника управления национальной безопасности при главе государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии