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Экс-посол в России станет советником президента Южной Кореи по безопасности

Экс-посол в России станет советником президента Южной Кореи по безопасности

Новый президент Республики Корея Ли Чжэ Мён приступил к исполнению обязанностей 4 июня . В этот же день стало известно о назначении депутата Ви Сон Рака на должность начальника управления национальной безопасности при главе государства.

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