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Царьград

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The Washington Post предупредил о недиагностированных рисках для женщин

The Washington Post предупредил о недиагностированных рисках для женщин

Сосудистые хирурги Мейбл Чан и Пальма Шоу, а также кардиолог Хизер Горник из The Washington Post сообщили, что у женщин заболевание периферических артерий часто остаётся незамеченным, повышая риски инфаркта и инсульта из-за скапливающихся атеросклеротических бляшек.

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