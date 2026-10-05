The Washington Post предупредил о недиагностированных рисках для женщин

Сосудистые хирурги Мейбл Чан и Пальма Шоу, а также кардиолог Хизер Горник из The Washington Post сообщили, что у женщин заболевание периферических артерий часто остаётся незамеченным, повышая риски инфаркта и инсульта из-за скапливающихся атеросклеротических бляшек.