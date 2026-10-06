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Культурология.рф

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История и археология: Самые громкие скандалы фигурного катания: Покушение, приговоры судьи, допинги и не только

История и археология: Самые громкие скандалы фигурного катания: Покушение, приговоры судьи, допинги и не только

От тренировок до красивого выхода на лёд у фигуристов целая пропасть, заполненная трудом, чтобы показать судьям и зрителям красивое выступление.

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