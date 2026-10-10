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9000 мАч, 100 Вт, IP69K, USB 3.2, 165 Гц и Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. OnePlus 16 официально рассекречен за два дня до премьеры

9000 мАч, 100 Вт, IP69K, USB 3.2, 165 Гц и Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. OnePlus 16 официально рассекречен за два дня до премьеры

OnePlus раскрыла уже практически все характеристики своего нового флагмана OnePlus раскрыла новую порцию подробностей о своем флагмане OnePlus 16, премьера которого запланирована на 12 октября 2026 года.

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