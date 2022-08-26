В Оренбурге сотрудники регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков встретились с волонтерами

Управление по контролю за оборотом наркотиков во взаимодействии с региональным движением «АнтиДилер» провели встречу с юными волонтерами в детском оздоровительном лагере отдыха «Город детства».
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