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За рулем

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Названы самые популярные новые кроссоверы в бюджете до 2,5 млн рублей

Названы самые популярные новые кроссоверы в бюджете до 2,5 млн рублей

Рынок новых кроссоверов с ценником до 2,5 млн рублей получил свежий рейтинг популярности. Лидером в нем оказался , следом идут и , четвертую позицию держит , а замыкает пятерку Tenet T4.

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