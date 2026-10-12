Названы самые популярные новые кроссоверы в бюджете до 2,5 млн рублей

Рынок новых кроссоверов с ценником до 2,5 млн рублей получил свежий рейтинг популярности. Лидером в нем оказался , следом идут и , четвертую позицию держит , а замыкает пятерку Tenet T4.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Заблокировали маш...
- УАЗ Патриот получ...
- УАЗ Патриот получ...
j7 хорош реально отличный автомобиль, стильный, мощный, по мне так отличный вариант для покупки на повседнев