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Бездействие властей в Оренбурге: торговцы-нелегалы продолжают нарушать порядок - Рус. Община берет под контроль

Бездействие властей в Оренбурге: торговцы-нелегалы продолжают нарушать порядок - Рус. Община берет под контроль

Avia.pro - СМИ Складывается впечатление, что в Оренбурге царит какая-то сюрреалистичная реальность, в которой полиция в роли привидения: формально существует, но абсолютно невидима и недоступна для простых смертных.

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