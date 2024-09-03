Рогов: ВС России нанесли ракетный удар по Полтавскому военному институту связи

Вооруженные силы (ВС) России ударили ракетой по военному институту связи в Полтаве. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.