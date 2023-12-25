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Дмитровец

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Глава федерации художественной гимнастики Ирина Винер выступила в поддержку Владимира Путина

Глава федерации художественной гимнастики Ирина Винер выступила в поддержку Владимира Путина

Голосование пройдет 15-17 марта 2024 года В 2024 году в России будут выбирать президента. Заслуженный тренер, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер выразила поддержку кандидатуре действующего президента Владимира Путина.

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