Глава федерации художественной гимнастики Ирина Винер выступила в поддержку Владимира Путина

Голосование пройдет 15-17 марта 2024 года В 2024 году в России будут выбирать президента. Заслуженный тренер, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер выразила поддержку кандидатуре действующего президента Владимира Путина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии