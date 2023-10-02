Никаких вам больше дешевых экранов. Замена стекла на Redmi Note 12)

﻿﻿Сегодня я расскажу вам, как я менял стекло на последнем бюджетном телефоне от Redmi, а также расскажу, как Xiaomi потихоньку убила IPS-экраны в линейке Note и теперь замена экрана даже на бюджетных телефонах приведет к чему-то такому Реакция) Помните времена, когда Redmi Note были телефонами, которые можно было беспощадно избивать, а их восстановление стоило не дороже пачки чипов? Так что забудь) Начиная с redmi note 11, вам больше не нужны дешевые IPS-матрицы, только амолы по разумной цене.