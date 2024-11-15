На Украине заговорили о вероятности увольнения главнокомандующего ВСУ Сырского

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский может быть уволен. Об этом 14 ноября экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал в отставке Сергей Кривонос заявил в эфире телеканала «Киев 24».