Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не получала официальных предложений по мирной сделке по Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Утечка Deutsche B...
- Утечка Deutsche B...
- В ЕС опасаются за...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым