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Романов в матче с «Колорадо»: 2-й гол в сезоне, 6 хитов, 5 бросков, 4 блока и «+1» за 25:12. У него 2+2 в последних 3 играх

Защитник «Айлендерс» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (5:2).  В активе 25-летнего россиянина 13 (2+11) очков в 35 играх в сезоне при полезности «+7».

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