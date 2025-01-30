ФАС проанализирует цены на майонез, подсолнечное масло, маргарин и соль

ФАС проанализирует обоснованность цен на ряд продовольственных товаров. Как говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале, служба направила запросы производителям майонеза, масла подсолнечного, маргарина и пищевой соли.
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