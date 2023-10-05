В клубе «Атом» открылся набор в студию художественного слова

В клубе «Атом» открылся набор в бесплатную студию художественного слова «Литературная беседка». «Направление деятельности: актёрское мастерство, техника речи, дыхание, темпоритм, атмосфера, просмотр и обсуждение видеоматериалов (спектаклей, сказок, выступлений артистов), прослушивание аудиоматериалов, концертов.
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