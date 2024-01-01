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Психолог Никулин дал советы работающим в новогодние праздники

Психолог Никулин дал советы работающим в новогодние праздники

Людям, работающим на январских выходных, можно порадовать себя приятными мелочами и украсить рабочее место символами Нового года, сообщил доцент кафедры психологии управления факультета «социальная психология» МГППУ Станислав Никулин.

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