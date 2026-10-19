США предложат Европе снова покупать газ у России Об этом пишет The New York Times. По данным издания, Вашингтон рассматривает возможность возобновления закупок российского газа для Европы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Почему в Калининг...
- Дизель для США уп...
- Что нельзя делать...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым