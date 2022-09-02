Популярные статьи

Свежие комментарии

  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...

Дариус Гарлэнд и Донован Митчелл обменялись приветствиями

Дариус Гарлэнд и Донован Митчелл обменялись приветствиями

«Кливленд» приобрел атакующего защитника Донована Митчелла в результате обмена с «Ютой». Молодой лидер «Кавальерс» Дариус Гарлэнд отреагировал на трейд в твиттере, дав понять, что у него большие ожидания от дуэта с 3-кратным участником Матча звезд.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх