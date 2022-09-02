Дариус Гарлэнд и Донован Митчелл обменялись приветствиями

«Кливленд» приобрел атакующего защитника Донована Митчелла в результате обмена с «Ютой». Молодой лидер «Кавальерс» Дариус Гарлэнд отреагировал на трейд в твиттере, дав понять, что у него большие ожидания от дуэта с 3-кратным участником Матча звезд.
«Кливленд» приобрел атакующего защитника Донована Митчелла в результате обмена с «Ютой». Молодой лидер «Кавальерс» Дариус Гарлэнд отреагировал на трейд в твиттере, дав понять, что у него большие ожидания от дуэта с 3-кратным участником Матча звезд.
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