«Ландыш, ландыш белоснежный…»

На Новой сцене в Театре Вахтангова премьера по «Повести о Сонечке» Марины Цветаевой «Доистория» этого спектакля удивительна: в воспоминаниях Марины Цветаевой оживают события, здесь, на Арбате, и происходившие.
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