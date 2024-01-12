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Закон, порядок, государство

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Военные инженеры штурмовой группы группировки войск «Запад» в ходе боевой работы уничтожили минно-взрывные заграждения и зачистили фортификационные сооружения ВСУ на Купянском направлении

Военные инженеры штурмовой группы группировки войск «Запад» в ходе боевой работы уничтожили минно-взрывные заграждения и зачистили фортификационные сооружения ВСУ на Купянском направлении

О выполнении тактических задач рассказа командир инженерно-саперной роты лейтенант Александр Архипов, который лично участвовал в активных боевых действиях, за что был удостоен государственных и ведомственных наград.

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