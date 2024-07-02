Почему белорусов считают балтами, почему они сами себя называют литвинами, и почему не хотят быть славянами?

Ишо одни Укры появились... Прямые ПОТОМКИ И НАСЛЕДНИКИ Рима!!!... остаётся только, "юридически" оформить документы... и через ООН, потребовать... СВОЮ ЗЕМЛЮ В ИТАЛИИ... прецедент в истории есть.... вечно воспалённый очаг, на Ближнем Востоке.

Алексей Тан

А сейчас Этим бывшим выкрестам... (Литвинам)... помеси, шляхов, евреев, литовцев и галичан... НАЙДИ только архивы, где и будет УКАЗАНО.... что они море Балтийское "выкопали"... (создали народ свой во круг моря Балтийского)... и поехало!!!... НАЧАЛО, для писания книги "святой" .... заложено!!.