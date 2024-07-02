27 июня 1,5K прочитали Очень многие белорусы не хотят считать себя славянами, а кое-кто из них всерьез полагает, что является потомком древних римских цезарей.
Почему белорусов считают балтами, почему они сами себя называют литвинами, и почему не хотят быть славянами?
Комментарии
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Алексей Тан
Ишо одни Укры появились... Прямые ПОТОМКИ И НАСЛЕДНИКИ Рима!!!... остаётся только, "юридически" оформить документы... и через ООН, потребовать... СВОЮ ЗЕМЛЮ В ИТАЛИИ... прецедент в истории есть.... вечно воспалённый очаг, на Ближнем Востоке.
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14 час.
Алексей Тан
А сейчас Этим бывшим выкрестам... (Литвинам)... помеси, шляхов, евреев, литовцев и галичан... НАЙДИ только архивы, где и будет УКАЗАНО.... что они море Балтийское "выкопали"... (создали народ свой во круг моря Балтийского)... и поехало!!!... НАЧАЛО, для писания книги "святой" .... заложено!!.
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13 час.
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