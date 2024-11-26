Молодые прихожане Бобруйской епархии приняли участие в международном молодежном форуме.

22-24 ноября 2024 года молодежь Бобруйской епархии совместно с клириком Иверского храма г. Бобруйска иереем Артемием Васиным приняли участие в масштабном международном молодежном форуме, который прошел в рамках Покровских образовательных чтений ´80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений´ в Гомеле.