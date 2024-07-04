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Кондратьев: силы ПВО сбили БПЛА в Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае

Кондратьев: силы ПВО сбили БПЛА в Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае, при падении фрагментов БПЛА пострадали гражданские объекты.

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