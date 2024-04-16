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Военное обозрение

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Украина в этом году планирует в 10 раз увеличить производство крылатых ракет «Нептун»

Украина в этом году планирует в 10 раз увеличить производство крылатых ракет «Нептун»

Помимо наращивания объемов выпуска ракет, планируется увеличить их дальность полета до 1000 километров.

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