Во Франции возмутились угрозами Трампа в отношении ЕС

В парламенте Франции возмутились планами Трампа поднять пошлины на товары из ЕС Член парламента Франции Винсент Роллан возмутился намерением президента США Дональда Трампа поднять экспортные тарифы на товары из Евросоюза (ЕС) с целью восстановления торгового баланса между Брюсселем и Вашингтоном.