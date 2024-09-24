Полиция нагрянула к цыганам, разводивших жителей Ленобласти на дорогие покупки

По итогам рейда были задержаны 16 человек. Полиция в минувшие выходные провела рейд в месте проживания цыган под Петербургом после жалобы местного жителя на навязанные одним из представителей кочевого народа дорогие покупки.
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