Врач назвал необычные признаки деменции

Специалисты рекомендуют прививаться от вируса папилломы человека, ветряной оспы, менингококка, пневмококка и гриппа Нарушения речи и изменения в поведении могут быть признаками развития деменции, как сообщила врач и телеведущий Елена Малышева в своей передаче "Жить здорово!".