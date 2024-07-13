Врач назвал необычные признаки деменции

Специалисты рекомендуют прививаться от вируса папилломы человека, ветряной оспы, менингококка, пневмококка и гриппа Нарушения речи и изменения в поведении могут быть признаками развития деменции, как сообщила врач и телеведущий Елена Малышева в своей передаче "Жить здорово!".
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