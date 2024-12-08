Покупая узбекскую шаурму, россияне спонсировали ближневосточных террористов

В Самарской области на 13 лет отъехал за решётку «такой нужный нам всем брат» из Узбекистана. Калмолидинов Жалолидин трудолюбиво работал в шаурмечной и переводил часть заработанных денег в любимые его сердцу, но запрещённые в РФ террористические группировки Джамаат ат-Таухид валь-Джихад и Хайят Тахрир аш-Шам.
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