Клубное ТВ «Реала» о жалобах «Барсы» на судейство: «Они 17 лет платили неприличные суммы вице-президенту судейского комитета и должны заткнуться»

Мадридская команда обыграла каталонскую со счетом 3:2 в 32-м туре Ла Лиги. После матча президент «Барсы» Жоан Лапорта допустил, что клуб будет требовать переигровку из-за эпизода с ударом Ламина Ямаля – судьи сочли, что мяч не пересек линию полностью.
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