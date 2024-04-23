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Клубное ТВ «Реала» о жалобах «Барсы» на судейство: «Они 17 лет платили неприличные суммы вице-президенту судейского комитета и должны заткнуться»

Мадридская команда обыграла каталонскую со счетом 3:2 в 32-м туре Ла Лиги. После матча президент «Барсы» Жоан Лапорта допустил, что клуб будет требовать переигровку из-за эпизода с ударом Ламина Ямаля – судьи сочли, что мяч не пересек линию полностью.

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