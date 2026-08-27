Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Прозревший» Киев и разбитые базы ЦРУ: тайный визит Рэтклиффа в Москву, который меняет всё

«Прозревший» Киев и разбитые базы ЦРУ: тайный визит Рэтклиффа в Москву, который меняет всё

Визит Рэтклиффа стал сигналом к развязке на Украине и Ближнем Востоке Контактов между президентом России и прилетавшим во вторник директором ЦРУ не было, общение с Джоном Рэтклиффом было на уровне наших спецслужб, Путин проинформирован о встрече и результатах переговоров, рассказал Песков.

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