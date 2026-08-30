В Минтрансе рассказали об изменениях в правилах перевозки грузов

Минтранс рассказал о новых правилах грузоперевозок. С 1 сентября иностранным перевозчикам смогут запретить выезд из страны при наличии неоплаченных штрафов или долгов за проезд по платным дорогам.
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