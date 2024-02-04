Одна ест только одежду, другая — только крупу: как отличить пищевую моль от платяной

Обычно люди умиляются при виде чешуекрылых: ну, бабочка же крылышками бяк-бяк-бяк-бяк! Однако среди этих милых насекомых есть исключение, при виде которого человек мигом превращается в свирепого маньяка-убийцу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии