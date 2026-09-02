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Психолог Сорин: компульсивное переедание может проявиться из-за тоскливой жизни

Психолог Сорин: компульсивное переедание может проявиться из-за тоскливой жизни

Расстройства пищевого поведения у людей часто формируются в детстве, например, когда мать переживает из-за низкой массы тела у ребёнка и пытается его усиленно кормить.

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