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Игрушки кончились: Konami создает мультипликационную студию — и уже снимает

Игрушки кончились: Konami создает мультипликационную студию — и уже снимает

Видеоигровая компания Konami объявила о запуске новой студии Konami Animation. Её первым проектом стало короткометражное аниме «Югио! Карточная игра — Хроники», приуроченное к 25-летию карточной игры Yu-Gi-Oh! Duel Monsters.

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