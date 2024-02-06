Игрушки кончились: Konami создает мультипликационную студию — и уже снимает

Видеоигровая компания Konami объявила о запуске новой студии Konami Animation. Её первым проектом стало короткометражное аниме «Югио! Карточная игра — Хроники», приуроченное к 25-летию карточной игры Yu-Gi-Oh! Duel Monsters.
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