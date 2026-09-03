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Альтернативную службу проходят всего три орловца

Альтернативную службу проходят всего три орловца

Федеральная служба труда и занятости (Роструд) выложила свежие статистические данные по численности граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу (АГС).

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