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Аргументы и Факты

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В Киеве заявили об отставании от РФ в применении ИИ для БПЛА

В Киеве заявили об отставании от РФ в применении ИИ для БПЛА

Советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов признал, что в сфере внедрения бортового искусственного интеллекта в боевые беспилотники Украина значительно уступает России, пишет «Страна.

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