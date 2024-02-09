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Диетолог рассказала тулякам о пользе кефира для людей после 50 лет

Диетолог рассказала тулякам о пользе кефира для людей после 50 лет

Диетолог Елена Соломатина подчеркнула важность употребления кефира для пожилых людей, передает RT. Cпециалист подчеркнула, что кефир способен поддерживать здоровье желудочно-кишечного тракта, что, в свою очередь, благоприятно влияет на функционирование других систем организма.

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