«Исполнилась мечта»: Моргенштерн купил дом за 100 миллионов рублей

Российский рэпер Моргенштерн рассказал о сбывшейся мечте приобрести собственную недвижимость. «Исполнилась мечта»: Моргенштерн купил дом за 100 миллионов рублейНа своей странице в Instagram рэп-исполнитель опубликовал серию фотографий и видео.