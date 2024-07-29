Алена Водонаева в прозрачном топе и белых трусах сделала фото в поле

Модель и телеведущая Алена Водонаева провела смелую фотосессию на природе, выбрав откровенный наряд. Звезда реалити-шоу «Дом-2» известна своей любовью к тематическим съемкам и умению перевоплощаться в разные образы, при этом предпочитая чувственные образы.