Алена Водонаева в прозрачном топе и белых трусах сделала фото в поле

Модель и телеведущая Алена Водонаева провела смелую фотосессию на природе, выбрав откровенный наряд. Звезда реалити-шоу «Дом-2» известна своей любовью к тематическим съемкам и умению перевоплощаться в разные образы, при этом предпочитая чувственные образы.
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